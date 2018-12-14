2018-12-14T08:46:34+03:00
Политика

Летчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию

Стратегические ракетоносцы Ту-160 получили приказ вернуться к местам постоянного базирования
Дарья ИВАШКИНА
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Стратегический бомбардировщик Ту-160Стратегический бомбардировщик Ту-160Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Минобороны РФ сообщили, что экипажи российских самолетов, которые 10 декабря прибыли в Венесуэлу, в настоящее время готовятся к обратному перелету.

Как стало известно, главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Сергей Суровикин отдал стратегическим ракетоносцам Ту-160 приказ вернуться к местам постоянного базирования. «Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин поставил задачу - организовать подготовку к перелету к местам постоянного базирования и выполнить его в соответствии с утвержденным решением», - цитирует сообщение департамента информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в венесуэльский аэропорт Майкетия для проведения совместных учений с местными летчиками.

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