Летчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию
Стратегические ракетоносцы Ту-160 получили приказ вернуться к местам постоянного базирования
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В Минобороны РФ сообщили, что экипажи российских самолетов, которые 10 декабря прибыли в Венесуэлу, в настоящее время готовятся к обратному перелету в Россию. Как стало известно, главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин отдал стратегическим ракетоносцам Ту-160 приказ вернуться к местам постоянного базирования.