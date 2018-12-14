2018-12-14T08:01:42+03:00
Политика

Летчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию

Стратегические ракетоносцы Ту-160 получили приказ вернуться к местам постоянного базирования
Дарья ИВАШКИНА
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В Минобороны РФ сообщили, что экипажи российских самолетов, которые 10 декабря прибыли в Венесуэлу, в настоящее время готовятся к обратному перелету в Россию. Как стало известно, главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин отдал стратегическим ракетоносцам Ту-160 приказ вернуться к местам постоянного базирования.

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