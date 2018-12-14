Украинский десантник извинился за фото с Порошенко в форме с шевроном СС

14 Дек. 08:53 2018-12-14T09:03:48+03:00

По словам военного, он не догадывался о значении эмблемы, полагая, что это «разновидность пиратского флага»

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Десантник вооруженных сил Украины (ВСУ), который ранее сфотографировался с президентом незалежной Петром Порошенко в форме с шевроном танковой дивизии СС «Мертвая голова», извинился за использование нацистской символики. По его словам, он не догадывался о значении эмблемы, полагая, что это «разновидность пиратского флага».

При этом военнослужащий, заявление которого было опубликовано на странице командования десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook, выразил готовность понести ответственность за случившееся. «Хочу подчеркнуть, что я использовал его (шеврон) по неосведомленности, считая его разновидностью пиратского флага. Признаю свою ошибку и готов понести за это ответственность», - сказал десантник.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре президент Украины Петр Порошенко опубликовал в сети свою фотографию с житомирскими десантниками. Причем на форме одного из солдат, стоящих на снимке неподалеку от главы незалежной, можно было заметить эмблему танковой дивизии СС «Мертвая голова».