2018-12-14T11:22:13+03:00
Общество

Умерла актриса Сондра Локк - бывшая возлюбленная Клинта Иствуда

Еще в начале ноября в Лос-Анджелесе умерла актриса Сондра Локк, но известно об этом стало только сейчас
Дарья ИВАШКИНА
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Сондра Локк и Клинт ИствудСондра Локк и Клинт ИствудФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 14 декабря, появилась информация о том, что умерла актриса Сондра Локк, снимавшаяся во многих фильмах с участием Клинта Иствуда, а также долгое время бывшая его возлюбленной. Как стало известно, артистка скончалась 3 ноября в своем доме в Лос-Анджелесе. Ей было 74 года.

По некоторым данным, причиной смерти стал сердечный приступ, случившийся из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием, пишет The Hollywood Reporter.

СПРАВКА «КП»

В 1967 году Сондра Локк исполнила роль Мик Келли в фильме «Сердце - одинокий охотник», за которую вскоре была номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

В октябре 1975 года, во время съемок «Джоси Уэйлс - человек вне закона», у Локк завязался роман с Клинтом Иствудом, который продолжался 14 лет. За это время актриса успела сняться еще в пяти картинах своего возлюбленного. А в 1993 году Сондра Локк обвинила Иствуда во вмешательстве в карьеру и подала на него в суд.

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