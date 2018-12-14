Умерла актриса Сондра Локк - бывшая возлюбленная Клинта Иствуда

СЕГОДНЯ 10:02 2018-12-14T10:02:02+03:00

Еще в начале ноября в Лос-Анджелесе умерла актриса Сондра Локк, но известно об этом стало только сейчас

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В пятницу, 14 декабря, появилась информация о том, что умерла актриса Сондра Локк, снимавшаяся во многих фильмах с участием Клинта Иствуда, а также долгое время бывшая его возлюбленной. Как стало известно, артистка скончалась 3 ноября в своем доме в Лос-Анджелесе. Ей было 74 года.

По некоторым данным, причиной смерти стал сердечный приступ, случившийся из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием, пишет The Hollywood Reporter.