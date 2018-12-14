Лавров и Чавушоглу проводят встречу на полях ОЧЭС в Баку

14 Дек. 10:08 2018-12-14T10:29:36+03:00

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Фото: Александр Щербак/ТАСС

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Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в рамках министерской встречи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Баку.

Министры обменялись рукопожатиями перед журналистами, после чего продолжили беседу за закрытыми дверями.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести еще один саммит по ситуации в сирийском Идлибе.

В сентябре текущего года лидеры двух стран провели в Сочи встречу, посвященную ситуации в Идлибе. Тогда Эрдоган и Путин договорились воздержаться от проведения военных операций в провинции, чтобы избежать жертв среди местного мирного населения.

В октябре Россия и Турция установили пределы демилитаризованной зоны в Идлибе.