ЦБ РФ аннулировал лицензию московского Рунэтбанка

14 Дек. 10:21 2018-12-14T10:23:10+03:00

Такое решение принято в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о добровольной ликвидации

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В пятницу, 14 декабря, стало известно, что Центробанк России аннулировал лицензию московского Рунэтбанка, который по величине активов занимал 468-е место в банковской системе страны.

Таким образом, регулятор удовлетворил ходатайство кредитной организации, уполномоченный орган которой ранее принял решение о прекращении деятельности. «Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», - отмечается на сайте ЦБ РФ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о предварительных итогах чистки банковского сектора, которая идет в нашей стране пять последних лет. Так, по ее словам, с 2013 года регулятор отозвал более 400 банковских лицензий и санировал более 30 кредитных организаций.