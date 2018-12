14 Дек. 10:29 2018-12-14T11:58:10+03:00

В пятницу, 14 декабря, появилась информация о том, что умерла певица Нэнси Уилсон. Как стало известно, джазовая исполнительница скончалась в своем доме в американском городе Пионертаун, который находится в штате Калифорния, в возрасте 81 года.

Печальную новость сообщила менеджер певицы Девра Леви, пишет газета The Washington Post.

СПРАВКА «КП»

Нэнси Уилсон родилась 20 февраля 1937 года. С раннего детства пела в церковном хоре. А в середине 50-х годов прошлого столетия начала свою сольную карьеру.

Популярность Уилсон принесла композиция Tell Me The Truth, записанная в 1963 году. Всего же за свою жизнь она записала более 70 альбомов и была удостоена трех премий «Грэмми»: в 1964 году - за песню How Glad I Am, которую признали «лучшей записью в жанре ритм-н-блюз», а в 2005-м и 2007 годах - за пластинки R.S.V.P. (Rare Songs, Very Personal) и Turned to Blue.