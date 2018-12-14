2018-12-14T11:13:44+03:00
Общество

В России число осужденных достигло исторического минимума

В настоящее время в исправительных учреждениях содержатся всего 467 тысяч человек
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments44
В России число осужденных достигло исторического минимумаВ России число осужденных достигло исторического минимумаФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявили, что число осужденных в российских колониях достигло исторического минимума. Как выяснилось, в настоящее время в исправительных учреждениях содержатся всего 467 тысяч человек.

«В новейшей истории России - это самое маленькое количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях», - сказал представитель ФСИН ТАСС.

При этом в ведомстве пояснили, что причиной сокращения количества заключенных стала либерализация уголовно-исполнительной политики государства. «Только за последние десять лет их численность сократилась практически на четверть миллиона человек», - заметили во ФСИН.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании одного дня в СИЗО к полутора дням в колонии. В результате более девяти тысяч осужденных вышли на свободу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России