2018-12-14T11:13:44+03:00
Общество

В России число осужденных достигло исторического минимума

В настоящее время в исправительных учреждениях содержатся всего 467 тысяч человек
Дарья ИВАШКИНА
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В России число осужденных достигло исторического минимумаВ России число осужденных достигло исторического минимумаФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявили, что число осужденных в российских колониях достигло исторического минимума. Как выяснилось, в настоящее время в исправительных учреждениях содержатся всего 467 тысяч человек.

«В новейшей истории России - это самое маленькое количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях», - сказал представитель ФСИН ТАСС.

При этом в ведомстве пояснили, что причиной сокращения количества заключенных стала либерализация уголовно-исполнительной политики государства. «Только за последние десять лет их численность сократилась практически на четверть миллиона человек», - заметили во ФСИН.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании одного дня в СИЗО к полутора дням в колонии. В результате более девяти тысяч осужденных вышли на свободу.

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