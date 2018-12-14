Пункты возврата tax free перенесут в «чистую зону»

СЕГОДНЯ 11:16 2018-12-14T11:16:41+03:00

Пункты Tax Free в аэропортах могут перенести в "чистые зоны" Фото: REUTERS

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В российских аэропортах могут произойти изменения. Пункты возврата tax free наличными для иностранных граждан перенесут за пределы таможенного и паспортного контроля.

Зоны tax free будут в «чистых зонах» воздушных гаваней.

С соответствующей инициативой выступили представители аэропорта Шереметьево, в других воздушных гаванях проект одобрили. Если идея будет подержана, то это принесет дополнительное удобство для пассажиров, кроме того, исключит риск передачи товара. В аэропортах опасаются, что иностранцы, оформив tax free, могут передать товар другому лицу и он остается в стране.

- Если пассажир хочет получить наличные, он возвращается из таможенной зоны в «грязную зону» и подходит к банкам. Они находятся в шаговой доступности, но есть риск того, что когда он выходит обратно, может отдать или перепродать эти вещи. Таким образом, товар де-юре может не пересечь границу, — объясняет газете «Известия» глава дирекции по взаимодействию с госорганами Шереметьево Людмила Лихачева.

Минпромторг рассматривает данное предложение, взвешивая все за и против.

В пресс-службе Домодедово сказали «Известиям», что поддерживают возможность возврата НДС в «чистой зоне» аэропорта.

Сегодня процедура возврата налога проводится до регистрации и досмотра пассажира. Для того, чтобы перенести пункты в «чистую зону» необходимо внести изменения в действующие правила.

В России планируют ввести систему возврата иностранцам НДС (налога на добавленную стоимость – Авт.) за покупки. Пока эта схема работает в Москве, Петербурге и Сочи. Если эксперимент окажется удачным, его распространят и на другие города.