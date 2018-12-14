Лукашенко опроверг высказывания о том, что Россия "кормит" Белоруссию

14 Дек. 11:24 2018-12-14T11:30:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "полной чепухой" высказывания о том, что Россия "кормит" белорусское государство. Об этом он заявил в ходе выступления перед российскими СМИ.

"Очень часто я читаю в СМИ, даже от сторонников нашего союза, я их называю заблудшими людьми, такие фразы, что чего мы кормим белорусов", - отметил лидер Белоруссии, - "это полная чепуха".

"Вот так рассуждать - это глупость", - сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент напомнил, что республика получает от России кредиты по ставкам, которые в три раза превышают предложения Международного валютного фонда. "Если мы от России получаем $4-5 млрд кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1,2 млрд", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина снизить цену на газ.