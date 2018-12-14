2018-12-14T11:30:16+03:00
Политика

Лукашенко опроверг высказывания о том, что Россия "кормит" Белоруссию

Белорусский лидер уверен, что рассуждать подобным образом глупо
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лукашенко опроверг высказывания о том, что Россия "кормит" БелоруссиюЛукашенко опроверг высказывания о том, что Россия "кормит" БелоруссиюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "полной чепухой" высказывания о том, что Россия "кормит" белорусское государство. Об этом он заявил в ходе выступления перед российскими СМИ.

"Очень часто я читаю в СМИ, даже от сторонников нашего союза, я их называю заблудшими людьми, такие фразы, что чего мы кормим белорусов", - отметил лидер Белоруссии, - "это полная чепуха".

"Вот так рассуждать - это глупость", - сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент напомнил, что республика получает от России кредиты по ставкам, которые в три раза превышают предложения Международного валютного фонда. "Если мы от России получаем $4-5 млрд кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1,2 млрд", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина снизить цену на газ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме рассмотрят штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
Финляндия остановила эксперимент по изучению «русского языка»
Лукашенко надеется на скорую встречу с Путиным
В России изменились ПДД в связи с введением "велосипедных зон"
Пункты возврата tax free перенесут в «чистую зону»
В России число осужденных достигло исторического минимума
Патриарх Кирилл обратился к генсеку ООН и Папе Римскому из-за давления на УПЦ
Умерла певица Нэнси Уилсон
ЦБ РФ аннулировал лицензию московского Рунэтбанка
Лавров и Чавушоглу проводят встречу на полях ОЧЭС в Баку
Умерла актриса Сондра Локк - бывшая возлюбленная Клинта Иствуда
Грузинского пилота отстранили от работы за любовь к Москве
Минимальную цену на шампанское предлагают увеличить на 20 процентов
Трамп отменил традиционный рождественский прием для прессы в Белом доме
В Финляндии планируют полностью отказаться от бензина и дизеля
Украинский десантник извинился за фото с Порошенко в форме с шевроном СС
Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы
В Верховной раде заявили, что ЕС обманул Украину
Летчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию
На американской антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека
Погода в Москве на 14 декабря 2018 года: в столице подморозит до -6 градусов