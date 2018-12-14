Финляндия остановила эксперимент по изучению «русского языка»

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-14T11:50:33+03:00

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В Финляндии решили приостановить эксперимент по изучению русского языка. Власти страны объяснили это «низким интересом со стороны граждан». Сами граждане с этим, однако, в корне не согласны, и давно призывают власти дать их детям право самим выбирать, какой язык изучать. Особенно актуально изучение русского языка для приграничных населенных пунктов.

Возможность изучать русский язык жителям страны собирались дать в 2012 году. Тогда комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс отметил, что в Финляндии ущемляются права русскоязычного населения. Правительство учло замечание и заявило о создании Фонда поддержки русской культуры, в школах появились факультативные уроки русского, но программу до конца не довели. Только шесть школ изъявили желание принять участие в эксперименте, к лету 2018 года все заявки были отозваны из-за нехватки учащихся, желающих заниматься русским языком.

Сейчас дети изучают два обязательных языка финский, шведский, а при формировании групп можно добавить факультативы: русский и английский.

По мнению финского правозащитника и общественного деятеля Йохана Бекмана, причина, по которой русский язык так и не ввели в школах, — в обилии антироссийских публикаций в местных СМИ, пишет газета «Известия».