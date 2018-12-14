Лавров: список конституционной комиссии Сирии будет представлен на следующей неделе

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-14T13:04:57+03:00

Москва также рассчитывает, что в начале 2019 года в Женеве соберется сирийский конституционный комитет

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На следующей неделе Россия, Иран и Турция представят список сирийского конституционной комиссии спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Он сообщил, что список "в общих чертах готов" и будет презентован в начале следующей недели.

Москва также рассчитывает, что в начале 2019 года в Женеве соберется сирийский конституционный комитет, сообщил Лавров.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что состав конституционного комитета Сирии будет согласован Россией, Ираном и Турцией. Такое решение было принято сторона в октябре текущего года в во время консультаций в Москве. Отметим, что переговоры состоялись в преддверии саммита по Сирии в Астане.