2018-12-14T13:02:03+03:00
Политика

Песков: встреча Путина и Трампа необходима как России, так и США

Представитель Кремля заявил о готовности Москвы продолжать переговоры с Вашингтоном
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин (справа) и американский лидер Дональд Трамп во время встречи в ХельсинкиПрезидент РФ Владимир Путин (справа) и американский лидер Дональд Трамп во время встречи в ХельсинкиФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет готовность к проведению встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. При этом представитель Кремля подчеркнул, что эти переговоры «в равной степени необходимы как Москве, так и Вашингтону», чтобы обсудить вопросы стратегической безопасности всего мира.

«Российская сторона, как говорил президент Путин, сохраняет готовность для проведения двусторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях для начала проговора тех срочных вопросов, касающихся и наших двух стран, и вопросов стратегической безопасности всего мира», - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Тогда главы государств обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений и актуальные международные вопросы, в том числе Сирию и Украину.

Вторая подобная встреча должна была состояться на полях саммита G20, который проходил 30 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе. Однако президент США в последний момент решил отменить переговоры.

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