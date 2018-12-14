2018-12-14T13:22:36+03:00
Политика

На Украине оштрафовали три канала за недостаточное количество украинского языка

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания наказал телеканалы за нарушение закона о языковых квотах
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На Украине оштрафовали три канала за недостаточное количество украинского языкаНа Украине оштрафовали три канала за недостаточное количество украинского языкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 декабря, стало известно, что на Украине оштрафовали три телеканала за недостаточное количество украинского языка в эфире. Так, национальный совет незалежной по вопросам телевидения и радиовещания назначил штраф в виде 5% от лицензионного сбора таким каналам, как «Взрослые каналы», «Киев» и «Телерадиокомпания полезное».

«Размер штрафа - 5% суммы лицензионного сбора, что для всех спутниковых телеканалов составляет 19 306 гривен (это около 45 879 рублей)», - уточняется на официальном сайте Нацсовета.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на Украине в октябре прошлого года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении. Этот документ ввел правило, по которому в эфире общенациональных каналов должно быть не меньше 75% программ на украинском языке, а в эфире региональных - 50% таких передач.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России