На Украине оштрафовали три канала за недостаточное количество украинского языка

СЕГОДНЯ 13:22 2018-12-14T13:22:36+03:00

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания наказал телеканалы за нарушение закона о языковых квотах

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В пятницу, 14 декабря, стало известно, что на Украине оштрафовали три телеканала за недостаточное количество украинского языка в эфире. Так, национальный совет незалежной по вопросам телевидения и радиовещания назначил штраф в виде 5% от лицензионного сбора таким каналам, как «Взрослые каналы», «Киев» и «Телерадиокомпания полезное».

«Размер штрафа - 5% суммы лицензионного сбора, что для всех спутниковых телеканалов составляет 19 306 гривен (это около 45 879 рублей)», - уточняется на официальном сайте Нацсовета.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на Украине в октябре прошлого года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении. Этот документ ввел правило, по которому в эфире общенациональных каналов должно быть не меньше 75% программ на украинском языке, а в эфире региональных - 50% таких передач.