2018-12-14T13:34:41+03:00
Экономика

Официальный курс евро на 15 декабря 2018 года снизился до 75,39 рубля

Центробанк РФ установил официальный курс доллара и евро на выходные и понедельник 15-17 декабря 2018 года
Сакина НУРИЕВА
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Официальный курс евро на 15 декабря снизился до 75,39 рубляОфициальный курс евро на 15 декабря снизился до 75,39 рубляФото: REUTERS
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком России на выходные и понедельник, 15-17 декабря, составляет 75,389 рубля. Таким образом, европейская валюта по подешевела на 0,26 копейки.

По данным ЦБ, курс доллара повысился на 17,87 копейки и составил 66,4337 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, повысилысь по сравнению с показателем на пятницу на 9,71 копейки, остановившись на отметке 70,4636 рубля.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что официальный курс евро на 12 декабря составил 75,4 рубля, опустившись на 13 копеек.

Курс доллара по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек, он достиг отметки 66,32 рубля.

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