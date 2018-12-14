2018-12-14T14:11:12+03:00
Общество

Пассажиры московского метро в Новый год услышат поздравление президента

Новогодняя речь Владимира Путина прозвучит из динамиков на всех станциях
Алена Басавина
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Президент поздравит пассажиров московского метроПрезидент поздравит пассажиров московского метроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В столичном метро и МЦК в новогоднюю ночь будут транслировать поздравление президента России. Об этом рассказала замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По ее словам, пассажиры смогут в полночь услышать традиционную новогоднюю речь Владимира Путина.

«В новогодние праздники мы планируем транслировать поздравления на эскалаторах, также традиционно в полночь будет звучать поздравление президента с Новым годом», - приводит ТАСС слова Темниковой.

Напомним, что в московское метро и МЦК будут работать в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Также он добавил, что в рождественскую ночь работа общественного транспорта будет продлена до 2:00.

По словам градоначальника, такой режим работы планируется опробовать во время празднования Дня города и Нового года с 2019 по 2021 годы.

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