Пассажиры московского метро в Новый год услышат поздравление президента
В столичном метро и МЦК в новогоднюю ночь будут транслировать поздравление президента России. Об этом рассказала замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
По ее словам, пассажиры смогут в полночь услышать традиционную новогоднюю речь Владимира Путина.
«В новогодние праздники мы планируем транслировать поздравления на эскалаторах, также традиционно в полночь будет звучать поздравление президента с Новым годом», - приводит ТАСС слова Темниковой.
Напомним, что в московское метро и МЦК будут работать в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Также он добавил, что в рождественскую ночь работа общественного транспорта будет продлена до 2:00.
По словам градоначальника, такой режим работы планируется опробовать во время празднования Дня города и Нового года с 2019 по 2021 годы.