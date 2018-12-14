Сторонники УПЦ вышли на митинг против «объединительного собора»
Сторонники канонической Украинской православной церкви вышли на митинг против так называемого «объединительного собора», который запланирован на 15 декабря. Об этом сообщают украинские телеканалы.
Митингующие призывают отменить навязывание новой церкви, а также прекратить притеснения священнослужителей в стране. Столкновений во время протеста нет, порядок обеспечивают правоохранительные органы.
Отметим, что в последнее время на Украине усилилось давление правоохранительных органов на представителей УПЦ. Ранее обыски были проведены в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Также полиция совместно с СБУ нагрянула в Житомирскую, Новгород-Волынскую и Овручско-Коростенскую епархии.
Также по делу о государственной измене и разжигании межрелигиозной вражды допрошены были 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ.
Напомним, что 15 декабря в Киеве пройдет так называемый «объединительный собор». Во время него для новой церкцви на Украине должны выбрать предстоятеля. Томос об автокефалии Константинопольский патриархат передаст ему 6 января. Каноническая УПЦ уже заявила, что участвовать в мероприятии не будет.