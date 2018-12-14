Сторонники УПЦ вышли на митинг против «объединительного собора»

14 Дек. 14:44 2018-12-14T14:44:29+03:00

Около сотни людей собрались под стенами Верховной рады с требованием отменить процесс создания новой церкви на Украине

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Сторонники канонической Украинской православной церкви вышли на митинг против так называемого «объединительного собора», который запланирован на 15 декабря. Об этом сообщают украинские телеканалы.

Митингующие призывают отменить навязывание новой церкви, а также прекратить притеснения священнослужителей в стране. Столкновений во время протеста нет, порядок обеспечивают правоохранительные органы.

Отметим, что в последнее время на Украине усилилось давление правоохранительных органов на представителей УПЦ. Ранее обыски были проведены в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Также полиция совместно с СБУ нагрянула в Житомирскую, Новгород-Волынскую и Овручско-Коростенскую епархии.

Также по делу о государственной измене и разжигании межрелигиозной вражды допрошены были 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ.

Напомним, что 15 декабря в Киеве пройдет так называемый «объединительный собор». Во время него для новой церкцви на Украине должны выбрать предстоятеля. Томос об автокефалии Константинопольский патриархат передаст ему 6 января. Каноническая УПЦ уже заявила, что участвовать в мероприятии не будет.