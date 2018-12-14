Россия и Сирия подписали соглашение о совместной добыче углеводородов
Россия и Сирия заключили соглашение в сфере разведки и добычи углеводородов. Об этом сообщает секретариат российско-сирийской межправкомиссии.
"Подписан ряд коммерческих соглашений, в том числе в сфере разведки и добычи углеводородов", - указал секретариат.
Также меморандум о сотрудничестве в области промышленности подписали Минпромторг РФ и министерство промышленности Сирии. Также стороны договорились совместную подготовку специалистов Московским государственным технологическим университетом "Станкин" и университетом Аль-Баас.
По словам, вице-премьера Юрия Борисова, возглавляющего российскую сторону, документы направлен на восстановление сирийской экономики.
"Сирийская сторона понесла огромные потери и предстоит огромная работа по восстановлению инфраструктуры и повышению уровня жизни простых сирийцев", - приводит ТАСС слова Борисова.