2018-12-14T15:33:44+03:00
Экономика

Россия и Сирия подписали соглашение о совместной добыче углеводородов

Специалисты двух стран планируют развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества
Алена Басавина
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Россия и Сирия договорились о сотрудничествеРоссия и Сирия договорились о сотрудничествеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия и Сирия заключили соглашение в сфере разведки и добычи углеводородов. Об этом сообщает секретариат российско-сирийской межправкомиссии.

"Подписан ряд коммерческих соглашений, в том числе в сфере разведки и добычи углеводородов", - указал секретариат.

Также меморандум о сотрудничестве в области промышленности подписали Минпромторг РФ и министерство промышленности Сирии. Также стороны договорились совместную подготовку специалистов Московским государственным технологическим университетом "Станкин" и университетом Аль-Баас.

По словам, вице-премьера Юрия Борисова, возглавляющего российскую сторону, документы направлен на восстановление сирийской экономики.

"Сирийская сторона понесла огромные потери и предстоит огромная работа по восстановлению инфраструктуры и повышению уровня жизни простых сирийцев", - приводит ТАСС слова Борисова.

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