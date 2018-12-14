2018-12-14T15:47:18+03:00
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала пять областей, в которых чаще умирают люди
Алена Басавина
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Голикова озвучила регионы с высоким уровнем смертностиГоликова озвучила регионы с высоким уровнем смертностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стали известны регионы России с самыми высокими показателями смертности. Список озвучила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

По ее словам, наибольшее количество умерших зарегистрировали в Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях.

«Наиболее чувствительными с точки зрения смертности являются такие регионы, как Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская, Псковская области, где показатели смертности существенно выше, чем среднероссийские», - сказала Голикова. По ее словам, в этих регионах фиксируется высокая смертность от онкологии.

Отметим, что ранее Общероссийский народный фронт совместно с фондом «Здоровье» опубликовал данные, что в 30 из 85 российских регионах выросла смертность от онкологических заболеваний.

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