В сети высмеяли новую прическу Меланьи Трамп

14 Дек. 16:03 2018-12-14T16:04:42+03:00

Некоторые пользователи уверены, что первая леди США хочет походить на дочь супруга Иванку, а другие - считают, что она вдохновилась экс-любовницей своего мужа [видео]

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Новость о том, что первая леди США Меланья Трамп перекрасила волосы, стала «номер один» в сети. При этом прическа супруги американского лидера вызвала бурную дискуссию: вот уже несколько дней интернет-пользователи гадают, что же стало причиной смены имиджа.

Стоит отметить, что раньше Меланья предпочитала каштаново-коричневый тон со светлыми прядями, однако теперь решила сделать выбор в пользу более светлого оттенка.

"Случайно взяла краску мужа": Меланья Трамп удивила новым цветом волос.

Так, одни юзеры выразили мнение, что хозяйка Белого дома хочет походить на дочь своего супруга Иванку Трамп. «Она похожа на Иванку», - написала @leahmcelrath в Twitter.

А вот другие пользователи уверены, что первая леди вдохновилась образом порноактрисы Сторми Дэниелс, с которой у Дональда Трампа, по слухам, была интимная связь практически сразу после того, как он женился на Меланье.

Кто-то же заметил, что с новым цветом волос первая леди выглядит так, как будто надела парик. Более того, в сети сочли выбор цвета настолько неудачным, что даже предположили, что жена Трампа просто перепутала и случайно использовала средство для окрашивания волос, которым пользуется ее супруг. «Меланья Трамп не только ведет себя как Дональд Трамп, она начинает выглядеть как он», - написала @glamelegance.