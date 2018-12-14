На юго-востоке Англии обнаружили письмо девочки Санта-Клаусу спустя 120 лет

14 Дек. 16:25 2018-12-14T16:25:58+03:00

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В британском городе Кентербери обнаружили письмо пятилетней девочки Санта-Клаусу спустя 120 лет. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация BBC.

Письмо датировано 2 декабря 1898 года, ее обладательницей была Марджори из Истборна (графство Восточный Сассекс). В своей записке она просит Санта-Клауса подарить ей на Рождество игрушечных уток, цыплят, ленту и мяч для своей кошки.

Небольшой конвертик обнаружили в книге, попавшей на барахолку.

В настоящий момент письмо выставлено в магазине игрушек в Кентербери. В дальнейшем продавцы намерены отыскать потомков Марджори и вернуть им его.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказал, как написать письмо Деду Морозу.

Кроме того, с 22 по 24 декабря в Москву приедет Санта-Клаус в качестве специального гостя фестиваля «Путешествие в Рождество». На новогодней ярмарке на Тверской площади в столице можно будет лично сообщить волшебнику о своих мечтах.