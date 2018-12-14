14 Дек. 18:01 2018-12-14T18:01:03+03:00

Российские военнослужащие примут участие в военно-морских учениях Южной Кореи и Сингапура Фото: Александр ГЛУЗ

В рамках формата страны научатся сотрудничать в области борьбы с терроризмом

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В 2019 году Россия будет участвовать в военно-морских учениях Сингапура и Южной Кореи, проводимых в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Он отметил, что Минобороны РФ по-прежнему сотрудничает со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в формате "СМОА плюс".

В марте следующего года Россия направит 20 специалистов на учения экспертной рабочей группы по военной медицине под председательством Мьянмы и Индии, а в мае российские военнослужащие примут участие в многостороннем военно-морском учении Сингапура и Республики Кореи.

В рамках этого формата страны научатся сотрудничать в области борьбы с терроризмом, военного образования, медицины и миротворческой деятельности.

Фомин напомнил, что Россия является сопредседателем экспертной рабочей группы "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию. В настоящий момент российские специалисты проводят разминирование лаосской территории и обучают лаосских саперов работе с инженерным оборудованием российского производства.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что самолеты ВВС России и Венесуэлы проведут совместные учения.