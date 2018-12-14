2018-12-14T19:31:08+03:00
В мире

Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех

Прокуратура Парижа рассказала про еще одну жертву нападения на рождественской ярмарке
Алена Басавина
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Количество погибших в Страсбурге возросло до 4Количество погибших в Страсбурге возросло до 4Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Количество жертв нападения в Страсбурге возросло до четырех. Об этом сообщает агентство AFP.

Ранее прокурор Парижа Реми Эйтз сообщал, что погибшими числятся четыре человека. У одного зафиксирована смерть мозга.

Напомним, что 11 декабря в Страсбурге неизвестный открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. С места преступления ему удалось сбежать.

Позже полиция смогла установить личность злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель по имени Шериф Шекатт. Выяснилось, что он уже был судим за вооруженное нападение. При обыске в его доме полиция обнаружила несколько гранат.

Французская полиция ликвидировала преступника 13 декабря.

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