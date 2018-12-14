Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех
Количество жертв нападения в Страсбурге возросло до четырех. Об этом сообщает агентство AFP.
Ранее прокурор Парижа Реми Эйтз сообщал, что погибшими числятся четыре человека. У одного зафиксирована смерть мозга.
Напомним, что 11 декабря в Страсбурге неизвестный открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. С места преступления ему удалось сбежать.
Позже полиция смогла установить личность злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель по имени Шериф Шекатт. Выяснилось, что он уже был судим за вооруженное нападение. При обыске в его доме полиция обнаружила несколько гранат.
Французская полиция ликвидировала преступника 13 декабря.