2018-12-14T19:58:04+03:00
В мире

Епископа УПЦ принудительно доставили на встречу с президентом

Служба безопасности Украины увезла священнослужителя в Киев
Алена Басавина
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СБУ забрала епископа УПЦ в КиевСБУ забрала епископа УПЦ в КиевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Епископа Украинской православной церкви митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита принудительно доставили в Киев. СБУ забрала священнослужителя для разговора с президентом.

Информацию об этом сообщил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"Сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцик) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Официальная версия - на разговор с президентом", - написал он в Facebook.

Напомним, что в последнее время на Украине усилилось давление на представителей канонический церковной структуры. 5 декабря СБУ обвинила Украинскую православную церковь в распространении материалов, якобы разжигающие религиозную рознь. За последние месяцы в административных помещениях УПЦ прошли обыски, многие священнослужители были вызваны на допросы.

Такая ситуация возникла после того, как УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказалась от участия в так называемом «объединительном соборе», который пройдет 15 декабря.

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