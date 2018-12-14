2018-12-14T19:58:04+03:00
В мире

Епископа УПЦ принудительно доставили на встречу с президентом

Служба безопасности Украины увезла священнослужителя в Киев
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments15
СБУ забрала епископа УПЦ в КиевСБУ забрала епископа УПЦ в КиевФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Епископа Украинской православной церкви митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита принудительно доставили в Киев. СБУ забрала священнослужителя для разговора с президентом.

Информацию об этом сообщил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"Сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцик) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Официальная версия - на разговор с президентом", - написал он в Facebook.

Напомним, что в последнее время на Украине усилилось давление на представителей канонический церковной структуры. 5 декабря СБУ обвинила Украинскую православную церковь в распространении материалов, якобы разжигающие религиозную рознь. За последние месяцы в административных помещениях УПЦ прошли обыски, многие священнослужители были вызваны на допросы.

Такая ситуация возникла после того, как УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказалась от участия в так называемом «объединительном соборе», который пройдет 15 декабря.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза