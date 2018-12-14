Епископа УПЦ принудительно доставили на встречу с президентом
Епископа Украинской православной церкви митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита принудительно доставили в Киев. СБУ забрала священнослужителя для разговора с президентом.
Информацию об этом сообщил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.
"Сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцик) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Официальная версия - на разговор с президентом", - написал он в Facebook.
Напомним, что в последнее время на Украине усилилось давление на представителей канонический церковной структуры. 5 декабря СБУ обвинила Украинскую православную церковь в распространении материалов, якобы разжигающие религиозную рознь. За последние месяцы в административных помещениях УПЦ прошли обыски, многие священнослужители были вызваны на допросы.
Такая ситуация возникла после того, как УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказалась от участия в так называемом «объединительном соборе», который пройдет 15 декабря.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»