В Москве ожидается улучшение дорожной ситуации

14 Дек. 20:26 2018-12-14T20:26:40+03:00

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Москву парализовали девятибалльные пробки, однако ситуация улучшится к 21:00. Об этом сообщает в Twitter Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

"Движение в городе оценивается в 8-9 баллов. Особенно тяжело в центре, где машин сегодня больше, чем обычно (подготовка к НГ и вот это вот все)», - указали в Центре.

Согласно опубликованным данным, ситуация нормализуется к 21:00. До этого времени москвичей просят отложить поездки на личных автомобилях.

Ранее ЦОДД предупредил жителей Москвы о приближении «новогодних пробок». В последние две недели дороги столицы станут загруженными из-за подготовки к праздникам.

Число ежедневно проезжающих по Москве в поисках подарков возрастет на 3-5% по сравнению со среднемесячными значениями. Кроме того, дополнительные проблемы создаст снег и гололедица. Специалисты отмечают, что пик загруженности придет на 24-28 декабря.