2018-12-14T20:43:20+03:00
В мире

«Желтые жилеты» начали протест в Израиле

Около 10 человек задержали в Тель-Авиве во время митингов против повышения цен
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments30
Израиль сотрясают "желтые жилеты"Израиль сотрясают "желтые жилеты"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

«Желтые жилеты» организовали акцию протеста в Израиле. Около 10 митингующих были задержаны в Тель-Авиве. Об этом сообщает радио Kan.

Известно, что принять участие в акции против повышения цен решили около сотни человек в светоотражающих жилетах. Митингующие начали нарушать общественный порядок и нападать на полицейских.

Десятки людей перекрыли движение на главной транспортной магистрали Тель-Авива - шоссе «Аялон». Участники таким образом решили высказать недовольство увеличением тарифов на электроэнергию и воду, а также подъемом цен на хлеб.

Ранее протест «желтых жилетов» прошел в Польше. Там фермеры перекрыли дорогу и потребовали решения проблем, связанных с угрозой распространения африканской чумы свиней.

Напомним, что волна протестов «желтых жилетов» началась во Франции. Там мирные акции переросли в погромы и массовые беспорядки, в результате которых погибли люди.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза