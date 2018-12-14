2018-12-14T20:43:20+03:00
В мире

«Желтые жилеты» начали протест в Израиле

Около 10 человек задержали в Тель-Авиве во время митингов против повышения цен
Алена Басавина
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Израиль сотрясают "желтые жилеты"Израиль сотрясают "желтые жилеты"Фото: REUTERS
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«Желтые жилеты» организовали акцию протеста в Израиле. Около 10 митингующих были задержаны в Тель-Авиве. Об этом сообщает радио Kan.

Известно, что принять участие в акции против повышения цен решили около сотни человек в светоотражающих жилетах. Митингующие начали нарушать общественный порядок и нападать на полицейских.

Десятки людей перекрыли движение на главной транспортной магистрали Тель-Авива - шоссе «Аялон». Участники таким образом решили высказать недовольство увеличением тарифов на электроэнергию и воду, а также подъемом цен на хлеб.

Ранее протест «желтых жилетов» прошел в Польше. Там фермеры перекрыли дорогу и потребовали решения проблем, связанных с угрозой распространения африканской чумы свиней.

Напомним, что волна протестов «желтых жилетов» началась во Франции. Там мирные акции переросли в погромы и массовые беспорядки, в результате которых погибли люди.

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