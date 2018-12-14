Появилось видео столкновения трамвая и трактора в центре Москвы
В центре Москвы произошло столкновение трамвая и трактора коммунальных служб. Инцидент случился на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова в ночь с 13 на 14 декабря.
Момент столкновения смогли запечатлеть уличные камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как трамвай на скорости таранит поворачивающий трактор. В результате кабина коммунальной техники получила небольшие поврежения. Лобовое стекло общественного транспорта было разбито.
В Москве на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова столкнулись трамвай и трактор коммунальных служб.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На место аварии выехали оперативные службы. Причины столкновения на данный момент выясняются.