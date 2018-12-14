Появилось видео столкновения трамвая и трактора в центре Москвы

14 Дек. 21:19 2018-12-14T21:19:37+03:00

Трактор и Трамвай столкнулись в центре Москвы Фото: Из архива KP.RU

Авария произошла ночью на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова [видео]

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В центре Москвы произошло столкновение трамвая и трактора коммунальных служб. Инцидент случился на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова в ночь с 13 на 14 декабря.

Момент столкновения смогли запечатлеть уличные камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как трамвай на скорости таранит поворачивающий трактор. В результате кабина коммунальной техники получила небольшие поврежения. Лобовое стекло общественного транспорта было разбито.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682339" frameborder="0"></iframe> В Москве на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова столкнулись трамвай и трактор коммунальных служб.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На место аварии выехали оперативные службы. Причины столкновения на данный момент выясняются.