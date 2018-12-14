2018-12-14T21:19:37+03:00
Общество

Появилось видео столкновения трамвая и трактора в центре Москвы

Авария произошла ночью на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова [видео]
Алена Басавина
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Трактор и Трамвай столкнулись в центре МосквыТрактор и Трамвай столкнулись в центре МосквыФото: Из архива KP.RU
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В центре Москвы произошло столкновение трамвая и трактора коммунальных служб. Инцидент случился на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова в ночь с 13 на 14 декабря.

Момент столкновения смогли запечатлеть уличные камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как трамвай на скорости таранит поворачивающий трактор. В результате кабина коммунальной техники получила небольшие поврежения. Лобовое стекло общественного транспорта было разбито.

В Москве на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова столкнулись трамвай и трактор коммунальных служб.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На место аварии выехали оперативные службы. Причины столкновения на данный момент выясняются.

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