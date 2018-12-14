На Украине предложили прекратить с Россией железнодорожное сообщение
Министерство инфраструктуры Украины внесло в правительство предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Об этом заявил глава ведомства Владимир Омелян.
«Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение кабинета министров, мы ее обосновали с нашей точки зрения», - приводит слова политика агентство УНН.
По его словам, сейчас пока неизвестно, когда состоится рассмотрение данной инициативы. «Я несу ответственность за свое ведомство и отчитываюсь о том, что сделал», - прокомментировал он.
Напомним, что ранее Владимир Омелян уже высказывал подобные предложения. Он объяснял, что готов закрыть ж/д сообщение даже несмотря на то, что большая часть поездов «Украинских железных дорог» идет в Россию.
Известно, что российское направление является самым прибыльным. За прошлый год продажа билетов на поезд Киев-Москва принесла $5,8 млн. Также поезда направления Одесса - Москва принесли $3,7 млн.