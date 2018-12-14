На Украине предложили прекратить с Россией железнодорожное сообщение

14 Дек. 22:30 2018-12-14T22:30:33+03:00

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Министерство инфраструктуры Украины внесло в правительство предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Об этом заявил глава ведомства Владимир Омелян.

«Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение кабинета министров, мы ее обосновали с нашей точки зрения», - приводит слова политика агентство УНН.

По его словам, сейчас пока неизвестно, когда состоится рассмотрение данной инициативы. «Я несу ответственность за свое ведомство и отчитываюсь о том, что сделал», - прокомментировал он.

Напомним, что ранее Владимир Омелян уже высказывал подобные предложения. Он объяснял, что готов закрыть ж/д сообщение даже несмотря на то, что большая часть поездов «Украинских железных дорог» идет в Россию.

Известно, что российское направление является самым прибыльным. За прошлый год продажа билетов на поезд Киев-Москва принесла $5,8 млн. Также поезда направления Одесса - Москва принесли $3,7 млн.