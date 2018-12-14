Меркель считает, что для отмены санкций против России нет причин

СЕГОДНЯ 22:44 2018-12-14T22:44:09+03:00

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Евросоюз не видит предпосылок для отмены антироссийских санкций. Об этом заявила на саммите в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель. Видеозапись ее речи опубликована на официальном сайте сообщества.

«Мы обсудили тему России и Украины и констатировали, что нет никаких условий для того, чтобы отменить или облегчить санкции», - указала немецкий лидер. По ее словам, на саммите прошло обсуждение инцидента в Керченском проливе. Все стороны пришли к тому, что в Азовском море «нужно гарантировать свободное передвижение судов».

Напомним, что накануне Евросоюз решил продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Глава ЕС Дональд Туск заявил, что ограничительные меры вновь были приняты из-за «нулевого прогресса» в реализации минских соглашений.

Отметим, что Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта. Россия наравне с другими странами заинтересована в преодолении экономического и политического кризиса на Украине.

Впервые санкции против России Евросоюз ввел в 2014 году из-за воссоединения Крыма с Россией. С тех пор ограничительные меры неоднократно расширяли и продлевали. Россия не раз признавала подобные меры контрпродуктивными.