2018-12-14T23:26:23+03:00
В мире

Помпео заявил, что США накажут виновных в убийстве саудовского журналиста

Госсекретарь при этом подчеркнул, что Вашингтон сохранит отношения с Эр-Риядом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Соединенные Штаты примут меры в отношении виновных в убийстве саудовского опального журналиста Джамаля Хашукджи, но сохранят тесные отношения с королевством, потому что это в интересах Вашингтона. Так заявил госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции в пятницу.

«Президент Трамп решительно настроен на то, чтобы защитить Америку, при этом привлекая к ответственности тех, кто совершил ужасающее убийство Джамаля Хашукджи», - сказал он.

Ранее глава Белого дома объявил, что Штаты продолжат сотрудничество с Саудовской Аравией, несмотря на убийство обозревателя The Washington Post. Кроме того, Дональд Трамп выразил сомнение в том, что удастся выяснить все обстоятельства смерти публициста.

А в четверг, 13 декабря, американский сенат единогласно принял резолюцию, в которой говорится, что за убийство Джамаля Хашукджи несет ответственность наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Помпео отметил, что он в курсе вчерашнего голосования законодателей, и президентская администрация «понимает их обеспокоенность», но при этом «предпринимает все усилия», чтобы «объяснить, почему мы проводим именно ту политику, которую проводим, что она является верной для американского народа», передает ТАСС.

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