2018-12-14T23:55:34+03:00
Политика

Сербия попросила созвать срочное заседание СБ ООН в связи с созданием армии Косово

Об этом сообщил в обращении к нации сербский президент Вучич
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Президент Сербии Александар ВучичПрезидент Сербии Александар ВучичФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Сербии Александар Вучич в пятницу сообщил, что его страна в связи с решением Косово создать собственную армию направила запрос на созыв экстренного заседания Совбеза ООН.

В своем телеобращении к народу он заявил, что это противоречит как международному праву, так и конституции самопровозглашенной республики.

«Поэтому Сербия направила запрос на проведение заседания СБ ООН, я с удовольствием приму участие в этом заседании», - сказал Вучич.

По его мнению, за формированием вооруженных сил непризнанного Косово стоят

экстренного из-за США, Великобритания и Германия. Он подчеркнул, что «Сербия хотела мира, вложила огромные усилия в мир и стабильность в регионе», продолжала диалог и «хотела компромисса».

«Но албанцы с самого начала не хотели компромисса. За всем, что они делали, стоят США, Великобритания и Германия, мы этим разочарованы, но для нас это не новость», - приводит слова Вучича ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее МИД России призвал Миссию ООН в Косово принять меры для демилитаризации и расформирования любых вооруженных формирований.

В НАТО выразили сожаление по поводу решения Приштины создать косовскую армию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза