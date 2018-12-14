Сербия попросила созвать срочное заседание СБ ООН в связи с созданием армии Косово

14 Дек. 23:40 2018-12-14T23:55:34+03:00

Об этом сообщил в обращении к нации сербский президент Вучич

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Президент Сербии Александар Вучич в пятницу сообщил, что его страна в связи с решением Косово создать собственную армию направила запрос на созыв экстренного заседания Совбеза ООН.

В своем телеобращении к народу он заявил, что это противоречит как международному праву, так и конституции самопровозглашенной республики.

«Поэтому Сербия направила запрос на проведение заседания СБ ООН, я с удовольствием приму участие в этом заседании», - сказал Вучич.

По его мнению, за формированием вооруженных сил непризнанного Косово стоят

экстренного из-за США, Великобритания и Германия. Он подчеркнул, что «Сербия хотела мира, вложила огромные усилия в мир и стабильность в регионе», продолжала диалог и «хотела компромисса».

«Но албанцы с самого начала не хотели компромисса. За всем, что они делали, стоят США, Великобритания и Германия, мы этим разочарованы, но для нас это не новость», - приводит слова Вучича ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее МИД России призвал Миссию ООН в Косово принять меры для демилитаризации и расформирования любых вооруженных формирований.

В НАТО выразили сожаление по поводу решения Приштины создать косовскую армию.