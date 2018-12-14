2018-12-14T23:55:34+03:00
Политика

Сербия попросила созвать срочное заседание СБ ООН в связи с созданием армии Косово

Об этом сообщил в обращении к нации сербский президент Вучич
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Сербии Александар ВучичПрезидент Сербии Александар ВучичФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Сербии Александар Вучич в пятницу сообщил, что его страна в связи с решением Косово создать собственную армию направила запрос на созыв экстренного заседания Совбеза ООН.

В своем телеобращении к народу он заявил, что это противоречит как международному праву, так и конституции самопровозглашенной республики.

«Поэтому Сербия направила запрос на проведение заседания СБ ООН, я с удовольствием приму участие в этом заседании», - сказал Вучич.

По его мнению, за формированием вооруженных сил непризнанного Косово стоят

экстренного из-за США, Великобритания и Германия. Он подчеркнул, что «Сербия хотела мира, вложила огромные усилия в мир и стабильность в регионе», продолжала диалог и «хотела компромисса».

«Но албанцы с самого начала не хотели компромисса. За всем, что они делали, стоят США, Великобритания и Германия, мы этим разочарованы, но для нас это не новость», - приводит слова Вучича ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее МИД России призвал Миссию ООН в Косово принять меры для демилитаризации и расформирования любых вооруженных формирований.

В НАТО выразили сожаление по поводу решения Приштины создать косовскую армию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Канье Уэст и Ким Кардашьян заявили, что рэпер Дрейк угрожает их семье
Самолет «ИрАэро» со 183 россиянами вылетел из Китая в Москву
Помпео: Задержанные в Китае канадцы должны быть освобождены
Помпео заявил, что США накажут виновных в убийстве саудовского журналиста
На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное количество журналистов
Меркель считает, что для отмены санкций против России нет причин
На Украине предложили прекратить с Россией железнодорожное сообщение
Появилось видео столкновения трамвая и трактора в центре Москвы
Трамп рассказал о предстоящей торговой сделке с Китаем
«Желтые жилеты» начали протест в Израиле
В Москве ожидается улучшение дорожной ситуации
Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать в Сирии
Епископа УПЦ принудительно доставили на встречу с президентом
Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех