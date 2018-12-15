Помпео: Задержанные в Китае канадцы должны быть освобождены

СЕГОДНЯ 00:12 2018-12-15T00:17:15+03:00

Госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции по итогам встречи с канадскими министрами Фото: REUTERS

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Госсекретарь США Майкл Помпео призвал власти Китая выпустить на свободу двух задержанных в КНР канадцев и позволить и вернуться домой.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств и министерств обороны Штатов и Канады в Вашингтоне.

«Задержание двух канадских граждан является неприемлемым, они должны быть возвращены», - сказал Помпео.

Он отметил, что Соединенные Штаты «будут настаивать на этом», независимо от того, это американские граждане или граждане других стран. Помпео призвал «все страны мира надлежащим образом» относиться к иностранцам на своей территории».

«Задержание этих канадских граждан в Китае должно закончиться», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне в МИД КНР сообщили о задержании двух канадцев по подозрению в неких действиях, угрожающих национальной безопасности Китая. Это произошло вскоре после того, как в Ванкувере по запросу США арестовали финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ранее стало известно, что ее отпустили из-под стражи под залог.