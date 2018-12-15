Самолет «ИрАэро» со 183 россиянами вылетел из Китая в Москву

15 Дек. 00:50 2018-12-15T01:02:34+03:00

Самолет авиакомпании "ИрАэро" вылетел из Хайкоу через Челябинск в Москву Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

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Из Китая на Родину возвращается последняя группа российских туристов, которые застряли на китайском острове Хайнань. Самолет авиакомпании «ИрАэро» со 183 клиентами туроператора «Жемчужная река» вылетел из города из Хайкоу в Москву, маршрут лайнера пролегает через Челябинск.

Об этом поздним вечером в пятницу, 14 декабря, сообщил ТАСС представитель перевозчика.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, около полутора тысяч россиян, отдыхавших по путевкам «Жемчужной реки» (ООО «Тревел Дизайнерс») в Китае, оказались в неприятной ситуации из-за того, что туроператор задолжал авиакомпании крупную сумму за уже выполненные рейсы и не оплатил предстоящие. «ИрАэро» прекратила перевозку клиентов «Жемчужной реки» до полного погашения задолженности. В ситуацию пришлось вмешаться представителям Росавиации и Ростуризма.