Самолет «ИрАэро» со 183 россиянами вылетел из Китая в Москву
Из Китая на Родину возвращается последняя группа российских туристов, которые застряли на китайском острове Хайнань. Самолет авиакомпании «ИрАэро» со 183 клиентами туроператора «Жемчужная река» вылетел из города из Хайкоу в Москву, маршрут лайнера пролегает через Челябинск.
Об этом поздним вечером в пятницу, 14 декабря, сообщил ТАСС представитель перевозчика.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, около полутора тысяч россиян, отдыхавших по путевкам «Жемчужной реки» (ООО «Тревел Дизайнерс») в Китае, оказались в неприятной ситуации из-за того, что туроператор задолжал авиакомпании крупную сумму за уже выполненные рейсы и не оплатил предстоящие. «ИрАэро» прекратила перевозку клиентов «Жемчужной реки» до полного погашения задолженности. В ситуацию пришлось вмешаться представителям Росавиации и Ростуризма.