Российские Ту-160 вернулись из Венесуэлы домой

СЕГОДНЯ 05:40 2018-12-15T05:54:19+03:00

«Белые лебеди» преодолели более 12 тысяч км и прилетели на аэродром базирования

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Стратегические ракетоносцы Ту-160 Военно-Космических сил России вернулись из Венесуэлы домой, на аэродром базирования. В Минобороны РФ рассказали, что наши самолеты пролетели над акваториями Атлантического океана, а также Баренцева, Норвежского и Карибского морей, преодолев более 12 тысяч километров.

В российском оборонном ведомстве добавили, что дозаправка топливом производилась в воздухе. Кроме того, экипажи выполнили на практике «полетное задание в районе экватора при высокой влажности», а также провели совместные полеты с венесуэльскими коллегами – экипажами истребительной авиации ВВС Боливарианской республики, которые сопровождали наши самолеты на отдельных этапах маршрута, передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в венесуэльский аэропорт Майкетия для проведения совместных учений с местными летчиками. Домой, в Россию, они вылетели 14 декабря.

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