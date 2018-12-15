2018-12-15T05:54:19+03:00
Политика

Российские Ту-160 вернулись из Венесуэлы домой

«Белые лебеди» преодолели более 12 тысяч км и прилетели на аэродром базирования
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments20
Стратегический бомбардировщик Ту-160Стратегический бомбардировщик Ту-160Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Стратегические ракетоносцы Ту-160 Военно-Космических сил России вернулись из Венесуэлы домой, на аэродром базирования. В Минобороны РФ рассказали, что наши самолеты пролетели над акваториями Атлантического океана, а также Баренцева, Норвежского и Карибского морей, преодолев более 12 тысяч километров.

В российском оборонном ведомстве добавили, что дозаправка топливом производилась в воздухе. Кроме того, экипажи выполнили на практике «полетное задание в районе экватора при высокой влажности», а также провели совместные полеты с венесуэльскими коллегами – экипажами истребительной авиации ВВС Боливарианской республики, которые сопровождали наши самолеты на отдельных этапах маршрута, передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в венесуэльский аэропорт Майкетия для проведения совместных учений с местными летчиками. Домой, в Россию, они вылетели 14 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США в панике от наших Ту-160 в Венесуэле: русские «белые лебеди» прилетели

Виктор БАРАНЕЦ

Ох, как же задел американцев за печенки прилет наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 (или как их еще называют – «белых лебедей») в Венесуэлу! От которой до США – доплюнуть можно (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза