2018-12-15T07:13:46+03:00
Москва

Погода в Москве на 15 декабря 2018 года: ожидается небольшой снег и до -6 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 15 декабря 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В субботу, 15 декабря, в Москве ожидается небольшой снег и до -6 градусовВ субботу, 15 декабря, в Москве ожидается небольшой снег и до -6 градусовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 15 декабря 2018 года. Как утверждают специалисты, в субботу температура воздуха в городе продолжит понижаться: столбики термометров в столице покажут от -4 до -6 градусов.

Причем небо вновь затянут облака, однако время от времени все-таки будут возможны прояснения. При этом местами в мегаполисе пройдет небольшой снег. А на дорогах и тротуарах по-прежнему будет скользко. Ветер же будет дуть северо-восточный и северный со скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 16 декабря, температура в городе понизится до -12…-14 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем осадков в темное время суток в столице не предвидится.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, нынешняя зима с первых дней показывает свое непостоянство: началась она морозно и солнечно, однако вскоре в Москве стало слякотно и серо. Что касается снежного покрова, то в какой-то момент сугробы в мегаполисе выросли до 17 сантиметров, что почти вдвое превышало климатическую норму. Но в начале этой недели резко потеплело, и снег начал таять.

А в скором времени, судя по прогнозам, до столицы доберутся суровые морозы, и значения средней суточной температуры окажутся на четыре - шесть градусов ниже климатической нормы.

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