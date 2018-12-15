Погода в Москве на 15 декабря 2018 года: ожидается небольшой снег и до -6 градусов
Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 15 декабря 2018 года. Как утверждают специалисты, в субботу температура воздуха в городе продолжит понижаться: столбики термометров в столице покажут от -4 до -6 градусов.
Причем небо вновь затянут облака, однако время от времени все-таки будут возможны прояснения. При этом местами в мегаполисе пройдет небольшой снег. А на дорогах и тротуарах по-прежнему будет скользко. Ветер же будет дуть северо-восточный и северный со скоростью 3-8 метров в секунду.
В ночь на воскресенье, 16 декабря, температура в городе понизится до -12…-14 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем осадков в темное время суток в столице не предвидится.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, нынешняя зима с первых дней показывает свое непостоянство: началась она морозно и солнечно, однако вскоре в Москве стало слякотно и серо. Что касается снежного покрова, то в какой-то момент сугробы в мегаполисе выросли до 17 сантиметров, что почти вдвое превышало климатическую норму. Но в начале этой недели резко потеплело, и снег начал таять.
А в скором времени, судя по прогнозам, до столицы доберутся суровые морозы, и значения средней суточной температуры окажутся на четыре - шесть градусов ниже климатической нормы.
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