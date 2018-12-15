2018-12-15T09:37:33+03:00
В мире

В Индии самолет прервал полет из-за угрозы взрыва

Некая женщина подошла к стойке регистрации и сообщила о бомбе на борту лайнера
Дарья ИВАШКИНА
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В Индии самолет прервал полет из-за угрозы взрываВ Индии самолет прервал полет из-за угрозы взрываФото: REUTERS
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В субботу, 15 декабря, самолет индийской частной авиакомпании Indigo, летевший из Мумбаи в Лакхнау, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о бомбе на его борту.

Как выяснилось, после того как лайнер поднялся в небо, некая женщина подошла к стойке регистрации и сообщила о «минировании» воздушного судна. А в ходе беседы с правоохранителями она даже показала фотографии нескольких человек, которые, по ее словам, «представляют угрозу безопасности страны».

В результате было решено вернуть самолет. Причем после приземления лайнер припарковали на удаленной стоянке в аэропорту и тщательно проверили. Однако никаких взрывных устройств найти так и не удалось, сообщает телеканал NDTV.

Кстати, отметим, это уже далеко не первый подобный случай в мире. Например, как сообщал сайт kp.ru, в августе этого года также из-за угрозы взрыва самолет немецкой авиакомпании Condor с 281 пассажиром на борту экстренно сел на Крите.

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