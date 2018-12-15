В американском Сиэтле в самолете забыли сердце, предназначенное для трансплантации

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-15T10:46:21+03:00

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Донорское сердце, предназначенное для пересадки сердечных клапанов, было оставлено на самолете авиакомпании Southwest.

Как сообщает телекомпания ABC, контейнер с органом прибыл в аэропорт Сиэтла (штат Вашингтон) в прошлое воскресенье. Технические службы аэропорта по неустановленным причинам не выгрузили контейнер из багажного отсека лайнера. После вылета самолета с донорским сердцем на борту работники воздушной гавани вспомнили о важном грузе и сообщили экипажу судна о наличии на борту контейнера с донорским органом.

"Мы приняли решение вернуть самолет в Сиэтл с тем, чтобы груз был доставлен по назначению в пределах того времени, которое отвел на транспортировку заказчик", - сообщила пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что донорское сердце все же было доставлено в клинику вовремя. Тем не менее, на его подготовку к пересадке потребуется некоторое время.

Американские законы обязывают перевозить органы, предназначенные для трансплантации, в специальных контейнерах с контроллируемой температурой. Перед началом транспортировки состояние контейнера и донорского органа должны проверить как минимум два специалиста; отметка о проведенной проверке заносится в сопроводительные документы.