Сервис Instagram назвал самое счастливое место в мире
Соцсеть Instagram обнародовала итоги работы сервиса в 2018 году. В официальном блоге соцсети были опубликованы результаты исследования активности ее пользователей.
Самым счастливым местом в мире по мнению пользователей Instagram является токийский Диснейленд - под фотографиями, сделанными в этом парке развлечений, было поставлено больше всего радостных смайлов.
Самым популярным фильтром для историй среди пользователей Instagram стали сердечки, накладываемые на глаза, а самым часто используемым стикером - двигающийся "лайк" в виде сердца. Пользователи соцсети также оставили 14 млрд смайликов с сердчеками в комментариях к записям в аккаунтах.
В тройку наиболее популярных хэштегов вошли #MeToo (примерно полтора миллиона упоминаний), #timesup (597 тысяч) и #marchforourlives (562 тысячи).