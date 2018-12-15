2018-12-15T11:04:51+03:00
Общество

Сервис Instagram назвал самое счастливое место в мире

Также были обнародованы данные о самых популярном хэштеге, фильтре и стикере, используемых в сети
Александр ДЖУМАЕВ
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Самым счастливым местом в мире по мнению пользователей Instagram является токийский ДиснейлендСамым счастливым местом в мире по мнению пользователей Instagram является токийский ДиснейлендФото: REUTERS
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Соцсеть Instagram обнародовала итоги работы сервиса в 2018 году. В официальном блоге соцсети были опубликованы результаты исследования активности ее пользователей.

Самым счастливым местом в мире по мнению пользователей Instagram является токийский Диснейленд - под фотографиями, сделанными в этом парке развлечений, было поставлено больше всего радостных смайлов.

Самым популярным фильтром для историй среди пользователей Instagram стали сердечки, накладываемые на глаза, а самым часто используемым стикером - двигающийся "лайк" в виде сердца. Пользователи соцсети также оставили 14 млрд смайликов с сердчеками в комментариях к записям в аккаунтах.

В тройку наиболее популярных хэштегов вошли #MeToo (примерно полтора миллиона упоминаний), #timesup (597 тысяч) и #marchforourlives (562 тысячи).

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