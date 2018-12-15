Сервис Instagram назвал самое счастливое место в мире

15 Дек. 11:04 2018-12-15T11:04:51+03:00

Также были обнародованы данные о самых популярном хэштеге, фильтре и стикере, используемых в сети

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Соцсеть Instagram обнародовала итоги работы сервиса в 2018 году. В официальном блоге соцсети были опубликованы результаты исследования активности ее пользователей.

Самым счастливым местом в мире по мнению пользователей Instagram является токийский Диснейленд - под фотографиями, сделанными в этом парке развлечений, было поставлено больше всего радостных смайлов.

Самым популярным фильтром для историй среди пользователей Instagram стали сердечки, накладываемые на глаза, а самым часто используемым стикером - двигающийся "лайк" в виде сердца. Пользователи соцсети также оставили 14 млрд смайликов с сердчеками в комментариях к записям в аккаунтах.

В тройку наиболее популярных хэштегов вошли #MeToo (примерно полтора миллиона упоминаний), #timesup (597 тысяч) и #marchforourlives (562 тысячи).