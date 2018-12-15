15 Дек. 11:17 2018-12-15T11:49:10+03:00

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В субботу, 15 декабря, появилась информация о том, что мошенники придумали новую схему вымогательства денег у автомобилистов.

Так, в Санкт-Петербурге уже несколько человек нашли на лобовом стекле своего автомобиля «квитанции» за якобы нарушение правил дорожного движения (ПДД). При этом в послании содержится требование в течение двух дней перечислить деньги на Qiwi-кошелек, в противном же случае авторы угрожают направить «фотодоказательства» нарушения ПДД в ГИБДД, сообщает «Пятый канал».

Между тем представитель ГИБДД Татьяна Сулова заявила телеканалу, что мошенники не смогут выполнить свои угрозы, поскольку полиция не рассматривает анонимные заявления. При подаче обращения на сайте Госавтоинспекции нужно указать личные данные, а после прийти в ГИБДД и письменно подтвердить жалобу.

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