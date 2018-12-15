Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг ДРСМД

СЕГОДНЯ 11:32 2018-12-15T11:33:35+03:00

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Председатель комиссии Совета Федерации по международным делам и информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отсутствие ответа США на предложение Москвы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий комментарий политик опубликовал в своем Twitter.

По словам Пушкова, США не отвечают на предложение Министерства обороны России обсудить ДРСМД, поскольку не желают сохранить данный договор. "Их цель - не сохранить договор, а похоронить его и получить свободу рук".

Ранее сегодня сайт kp.ru сообщал о двух обращениях российского оборонного ведомства, переданных Пентагону несколько дней назад. Представители Минобороны предложили своим американским коллегам обсудить ситуацию, сложившуюся на северо-востоке Сирии, а также вокруг договора РСМД, однако ответа на эти обращения пока не последовало. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что поведение Вашингтона говорит о нежелании США вести диалог с Москвой.