2018-12-15T11:43:05+03:00
Политика

Архиерей УПЦ Агапит заявил о причастности СБУ к своей поездке в Киев

По словам митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского, он не собирается участвовать в «объединенном соборе»
Дарья ИВАШКИНА
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Архиерей УПЦ Агапит заявил о причастности СБУ к своей поездке в КиевАрхиерей УПЦ Агапит заявил о причастности СБУ к своей поездке в КиевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 15 декабря, стало известно, что сотрудники СБУ причастны к поездке митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в Киев.

По словам самого священнослужителя, утром к нему подошли люди из Службы безопасности Украины и «предложили поехать в Киев для разговора с митрополитом Винницким и Барским Симеоном». «Я перезвонил Симеону, он подтвердил, что хочет со мной говорить. И вот мы вместе приехали в Киев, я вместе с человеком из СБУ и на своем также автомобиле», – сказал Агапит в видеообращении, опубликованном на странице депутата Верховной рады Андрея Деркача в Facebook.

Между тем, по словам архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), переговорить с Симеоном ему так и не удалось, поэтому он «решил прийти в Киево-Печерскую лавру».

При этом Агапит заверил, что не собирается на «объединительный собор», так как УПЦ ранее приняла решение не участвовать в этом мероприятии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве проходит так называемый объединительный собор, на котором планируют создать новую, не связанную с Москвой, автокефальную церковь. Причем ранее предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий отказался участвовать в этом сборище и отправил приглашение обратно в Стамбул. А чуть позже Священный Синод УПЦ постановил, что константинопольский патриарх не имеет никакого канонического права созывать в незалежной какой-либо церковный собор.

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