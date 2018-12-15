РПЦ: после автокефалии церковь на Украине будет «на коротком поводке» у Константинополя

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-15T12:10:53+03:00

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В Русской православной церкви (РПЦ) заметили, что предоставление украинской церкви автокефалии не сделает ее самостоятельной, так как она будет «на коротком поводке» у Константинопольского патриархата.

По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, раскольники должны будут согласовывать все свои решения с Константинополем. «Вокруг шеи затягивается удавка, и все эти раскольники теперь будут на очень коротком поводке. Они не смогут делать ничего самостоятельно: ни кадровых, ни административных, ни каких-то духовных решений», - сказал священнослужитель в эфире телеканала НТВ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в эту субботу, 15 декабря, на Украине проходит так называемый объединительный собор, в котором, по задумке авторов, должны были участвовать представители Константинополя, Украинской православной церкви (УПЦ) и раскольники. Однако архиереи УПЦ отказались присутствовать на этом сборище, а также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии.