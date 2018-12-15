В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона акции «желтых жилетов»

СЕГОДНЯ 12:25 2018-12-15T12:34:15+03:00

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В субботу, 15 декабря, в Париже вновь проходит акция протеста «желтых жилетов» - граждан, выступающих против роста цен на бензин и повышения налогов.

Так, несколько сотен человек собрались около Триумфальной арки, доступ к которой в настоящее время перекрыт полицией. Многие активисты принесли с собой флаги Франции.

Причем, по некоторым данным, стражам порядка уже пришлось применить слезоточивый газ против протестующих, чтобы отогнать их от арки. После этого недовольные граждане отправились в сторону Елисейского дворца, район вокруг которого ранее также был оцеплен правоохранителями, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста так называемых «желтых жилетов» во Франции не прекращаются с 17 ноября. При этом манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками. В связи с этим в субботу, 15 декабря, по всей стране для охраны порядка были мобилизованы 69 тысяч правоохранителей.