2018-12-15T12:34:15+03:00
В мире

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона акции «желтых жилетов»

После этого протестующие отправились в сторону Елисейского дворца [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В Париже вновь проходит акция протеста «желтых жилетов»В Париже вновь проходит акция протеста «желтых жилетов»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 15 декабря, в Париже вновь проходит акция протеста «желтых жилетов» - граждан, выступающих против роста цен на бензин и повышения налогов.

Так, несколько сотен человек собрались около Триумфальной арки, доступ к которой в настоящее время перекрыт полицией. Многие активисты принесли с собой флаги Франции.

Причем, по некоторым данным, стражам порядка уже пришлось применить слезоточивый газ против протестующих, чтобы отогнать их от арки. После этого недовольные граждане отправились в сторону Елисейского дворца, район вокруг которого ранее также был оцеплен правоохранителями, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста так называемых «желтых жилетов» во Франции не прекращаются с 17 ноября. При этом манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками. В связи с этим в субботу, 15 декабря, по всей стране для охраны порядка были мобилизованы 69 тысяч правоохранителей.

Протесты во Франции. Почему желтые жилеты устраивают погромы в Париже.Протесты во Франции не утихают. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Желтоленточников арестовывают. Но акции не заканчиваются. Почему люди вышли на улицы и чем все это может закончиться для Макрона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Виннице захватили собор Украинской православной церкви
На «объединительный собор» в Киеве прибыли только два архиерея УПЦ
Российская делегация сможет принять участие в Давосском форуме
РПЦ: после автокефалии церковь на Украине будет «на коротком поводке» у Константинополя
Архиерей УПЦ Агапит заявил о причастности СБУ к своей поездке в Киев
Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг ДРСМД
Австралия пока не станет переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим
Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у автомобилистов
Сервис Instagram назвал самое счастливое место в мире
На Украине иерархов УПЦ пытаются заставить участвовать в «объединительном соборе»
В американском Сиэтле в самолете забыли сердце, предназначенное для трансплантации
Во Франции мобилизовали почти 70 тысяч полицейских в преддверии новых протестов