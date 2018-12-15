Французские полицейские задержали более 50 человек в Париже и окрестностях

15 Дек. 14:02 2018-12-15T14:02:30+03:00

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Число задержанных в ходе митингов "желтых жилетов" в Париже достигло 59 человек. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Как сообщает ТАСС, митингующим удалось прорвать кордон полиции на тротурае на Елисейских полях. Вышедшие на проезжую часть митингующие развернули флаги страны и начали исполнять "Марсельезу". Правоохранители, в свою очередь, лишь сопровождают митингующих, которые за время движения перевернули несколько мусорных контенеров, а также выкрикивали лозунги против действующего президента страны Эммануэля Макрона.

Акции протеста движения "желтые жилеты" проходят в городах Франции с 17 ноября. Движение выступает против роста цен на топливо и увеличения налогов; часть из манифестантов выражает несогласие с политикой французских властей. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с правоохранителями; общее число задержанных за все время протестов превысило 4,5 тысяч человек.