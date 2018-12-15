2018-12-15T14:02:30+03:00
Политика

Французские полицейские задержали более 50 человек в Париже и окрестностях

Протестующим удалось прорвать кордон полиции на Елисейских полях
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Вышедшие на проезжую часть митингующие развернули флаги страны и начали исполнять "Марсельезу"Вышедшие на проезжую часть митингующие развернули флаги страны и начали исполнять "Марсельезу"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число задержанных в ходе митингов "желтых жилетов" в Париже достигло 59 человек. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Как сообщает ТАСС, митингующим удалось прорвать кордон полиции на тротурае на Елисейских полях. Вышедшие на проезжую часть митингующие развернули флаги страны и начали исполнять "Марсельезу". Правоохранители, в свою очередь, лишь сопровождают митингующих, которые за время движения перевернули несколько мусорных контенеров, а также выкрикивали лозунги против действующего президента страны Эммануэля Макрона.

Акции протеста движения "желтые жилеты" проходят в городах Франции с 17 ноября. Движение выступает против роста цен на топливо и увеличения налогов; часть из манифестантов выражает несогласие с политикой французских властей. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с правоохранителями; общее число задержанных за все время протестов превысило 4,5 тысяч человек.

Протесты во Франции. Почему желтые жилеты устраивают погромы в Париже.Протесты во Франции не утихают. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Желтоленточников арестовывают. Но акции не заканчиваются. Почему люди вышли на улицы и чем все это может закончиться для Макрона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Биатлонистка Морозова победила в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU
В Москве задержан мужчина, напавший с ножом на полицейского
Международный союз биатлонистов не станет отстранять российских спортсменов, против которых ведется расследование
Стали известны подробности взрыва на трассе в Подмосковье
В воскресенье в Россию из Хайнаня вылетят более 250 туристов фирмы "Жемчужная река"
Взрыв прогремел на трассе в Подмосковье
На митинге перед "Объединительным собором" в Киеве задержали двух вооруженных активистов
В Верховной раде назвали Порошенко «крысой, загнанной в угол»
В Виннице захватили собор Украинской православной церкви
На «объединительный собор» в Киеве прибыли только два архиерея УПЦ
Российская делегация сможет принять участие в Давосском форуме
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона акции «желтых жилетов»
РПЦ: после автокефалии церковь на Украине будет «на коротком поводке» у Константинополя
Архиерей УПЦ Агапит заявил о причастности СБУ к своей поездке в Киев
Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг ДРСМД
Австралия пока не станет переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим
Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у автомобилистов
Сервис Instagram назвал самое счастливое место в мире
На Украине иерархов УПЦ пытаются заставить участвовать в «объединительном соборе»
В американском Сиэтле в самолете забыли сердце, предназначенное для трансплантации
Во Франции мобилизовали почти 70 тысяч полицейских в преддверии новых протестов