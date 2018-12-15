Взрыв прогремел на трассе в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:22 2018-12-15T14:30:01+03:00

Взрывное устройство находилось в коробке, которая стояла на дороге и мешала движению транспорта

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В субботу, 15 декабря, в Подмосковье на автотрассе А-108 взорвалась коробка с неизвестным устройством. ЧП случилось между Воскресенском и городом Куровское.

Как стало известно, взрыв прогремел в тот момент, когда один из водителей попытался убрать с дороги коробку, которая мешала движению транспорта. В результате мужчине оторвало кисти рук и травмировало лицо. «На дороге неподалеку от города Куровское произошел взрыв коробки. Пострадал мужчина (он ехал на машине по трассе и нашел коробку)», - сказали в правоохранительных органах ТАСС.

Стоит отметить, что в настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники, которые пытаются установить, что за взрывное устройство было в коробке.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года взрыв прогремел на железнодорожном полотне у станции «Бирюлево-Товарная» в Москве. В результате был разорван и отброшен в сторону рельс. Однако тогда обошлось без жертв и пострадавших.