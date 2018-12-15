2018-12-15T14:58:31+03:00
Общество

В воскресенье в Россию из Хайнаня вылетят более 250 туристов фирмы "Жемчужная река"

Рейс будет осуществлен авиакомпанией Pegas Fly
Александр ДЖУМАЕВ
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Более 250 туристов туроператора "Жемчужная река" вылетят из аэропорта Хайкоу, расположенного на китайском курортном острове Хайнань, в Москву.Более 250 туристов туроператора "Жемчужная река" вылетят из аэропорта Хайкоу, расположенного на китайском курортном острове Хайнань, в Москву.Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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Более 250 туристов туроператора "Жемчужная река" вылетят из аэропорта Хайкоу, расположенного на китайском курортном острове Хайнань, в Москву. Рейс назначен на воскресенье, 16 декабря.

Представитель генерального консульства в России Григорий Колышкин отметил, что еще порядка 160 человек не смогли вчера вылететь в Хабаровск по причине отсутствия обратных билетов. "Мы со своей стороны продолжаем координировать отправку туристов в Россию", - добавил он.

По словам Колышкина, в настоящий момент сложно точно оценить количество туристов "Жемчужной реки", которые сейчас находятся на острове. Запрос с целью получить эти данные уже был направлен китайским властям.

Массовые задержки вылетов рейсов с российскими туристами из Хайнаня начались в декабре после отказа авиакомпании "ИрАэро" выполнять полеты по контракту с туроператором "Жемчужная река" из-за долгов последнего. По данным Ростуризма, с 12 по 14 декабря в Россию были вывезены 1,2 тысячи человек, купивших путевки в "Жемчужной реке".

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