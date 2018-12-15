2018-12-15T14:51:05+03:00
Происшествия

Стали известны подробности взрыва на трассе в Подмосковье

Как выяснилось, полицейский подорвался на боеприпасе времен войны
Дарья ИВАШКИНА
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Стали известны подробности взрыва на трассе в ПодмосковьеСтали известны подробности взрыва на трассе в ПодмосковьеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стали известны подробности ЧП, случившегося в субботу, 15 декабря, на трассе А-108 в Подмосковье. Как оказалось, мужчина подорвался на боеприпасе времен Великой Отечественной войны, который нашел на дороге. Кроме того, выяснилось, что пострадавший является участковым уполномоченным полиции ОМВД России по московскому району Марьина Роща.

«В ходе предварительной проверки установлено, что сотрудник полиции, находившийся в свободное от службы время, на автодороге А-108 нашел предмет, похожий на боеприпас времен войны, который сдетонировал, в результате чего полицейский получил телесные повреждения», - сказали в пресс-службе столичного главка МВД РФ ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что взрыв на трассе А-108 прогремел в тот момент, когда один из водителей попытался убрать с дороги коробку, которая мешала движению транспорта. В результате, как отмечалось, мужчине оторвало кисти рук и травмировало лицо.

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