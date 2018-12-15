2018-12-15T15:13:17+03:00
Спорт

Международный союз биатлонистов не станет отстранять российских спортсменов, против которых ведется расследование

Россиян подозревают в махинациях, связанных с пробами на допинг
Александр ДЖУМАЕВ
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Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение не отстранять российских спортсменов, против которых ведут расследование австрийские правоохранительные органыМеждународный союз биатлонистов (IBU) принял решение не отстранять российских спортсменов, против которых ведут расследование австрийские правоохранительные органыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение не отстранять российских спортсменов, против которых ведут расследование австрийские правоохранительные органы. Причиной принятия такого решения стало отсутствие дополнительных материалов по текущему расследованию.

Ситуацию прокомментировал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. "Нервотрёпка сказалась на всей команде. Надеюсь, что всё выстроится и тренеры и спортсмены будут работать в позитиве. Самое главное, что работа идёт", - заявил он, добавив. что это "первый с 2016 года случай защиты российских спортсменов, который прошёл на опережение".

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Рико Гросс, в свою очередь, заявил, что проинформирован о событиях, связанных с российскими спортсменами. "Я не хотел бы сейчас высказывать свое мнение по этому вопросу. Моя сегодняшняя занятость в психологическом и моральном аспекте полностью посвящена работе с австрийскими биатлонистами", - приводит РИА Новости его слова.

Расследование ведется в отношении десяти российских спортсменов. Их подозревают в совершении махинаций с пробами на допинг в декабре 2017 года. Стоит отметить, что в Австрии употребление допинга считается уголовным преступлением: максимальное наказание за подобное правонарушение - три года тюрьмы.

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