В Москве задержан мужчина, напавший с ножом на полицейского

15 Дек. 15:05 2018-12-15T15:18:49+03:00

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В центре Москвы задержан мужчина, который ранее в пятницу, 14 декабря, напал с ножом на сотрудника полиции. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, в отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сам инцидент с нападением на полицейского произошел минувшим вечером, примерно в 23:10, возле жилого дома на Лесной улице. При патрулировании территории сотрудники правоохранительных органов остановили мужчину для проверки документов, однако на такую просьбу неизвестный достал из кармана нож и нанес одному из стражей порядка удар в область сердца. К счастью, на полицейском был бронежилет.

"Благодаря форменному обмундированию полицейский не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - передает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК.

Между тем, сразу после случившегося нападавшему удалось скрыться. Во время его преследования правоохранители вынуждены были сделать один предупредительный выстрел в воздух. В результате был задержан мужчина 1994 года. Мотивы совершенного им преступления выясняются.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад на полицейского напал также гитарист популярной американской метал-группы Cannibal Corpse Пэт О'Брайен.