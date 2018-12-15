Биатлонистка Морозова победила в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU

15 Дек. 15:10 2018-12-15T15:34:50+03:00

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Российская спортсменка Анастасия Морозова победила в спринтерской гонке второго этапа Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который в настоящий момент проходит в итальянском городе Риднау.

Девушка преодолела дистанцию в 7,5 км за 23 минуты 20,9 секунд и при этом допустила всего лишь один промах на огневых рубежах. На втором месте оказалась шведка Ингела Андерссон, которая отстала от нашей спортсменки на 6,8 секунд, а также допустила один промах. Бронза досталась украинской биатлонистке Надежде Белкиной.

Остальные российские участницы этого этапа Кубка мира заняли пятое (Виктория Сливко), 12-е (Светлана Миронова), 25-е (Екатерина Мошкова), 46-е (Наталия Гербулова) и 47-е место (Ирина Казакевич).

Второй этап соревнований завершится уже в это воскресенье, 16 декабря. В этот день в Италии должны пройти женская и мужская гонки преследований, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее наш биатлонист Александр Логинов стал третьим в этом забеге.