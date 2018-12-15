2018-12-15T15:31:35+03:00
Общество

Во время акции протестов "желтых жилетов" во Франции погибла женщина

Несчастный случай произошел в департаменте Эна на северо-востоке Франции
Александр ДЖУМАЕВ
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На северо-востоке Франции в результате дорожно-транспортного происшествия, к которому косвенно оказались причастны протестующие "желтые жилеты", погибла женщинаНа северо-востоке Франции в результате дорожно-транспортного происшествия, к которому косвенно оказались причастны протестующие "желтые жилеты", погибла женщинаФото: REUTERS
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На северо-востоке Франции в результате дорожно-транспортного происшествия, к которому косвенно оказались причастны протестующие "желтые жилеты", погибла женщина. Ей было 44 года.

Как сообщает радиостанция France Info, в пятницу вечером погибшая и ее спутник ехали по дороге в департаменте Эна. Увидев перед собой заграждения "желтых жилетов", мужчина, находившийся за рулем, попытался развернуться. Во время выполнения маневра в него врезался встречный автомобиль. Водитель авто, в котором погибла женщина, в настоящий момент находится в ближайшем полицейском участке.

Протесты "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на бензин в стране, продолжаются во Франции с 17 ноября. В эту субботу в Париже прошла очередная акция протеста, которая, однако, была менее массовой, чем предыдущие подобные митинги. Как сообщает радиостанция BFM, полицейские уже задержали 73 манифестантов.

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